бобровая струя природный-лекарь.рф

Натуральная бобровая струя для настойкиот охотников

Доставка по России за 2-7 дней.

Заявка на обратный звонок:

Оставьте свой номер телефона для того, чтобы мы смогли перезвонить и уточнить детали.

Введите телефон

8-963-554-40-04

8-963-554-40-04

Струя бобра – это адаптоген, способствует значительному укреплению иммунитета

Люди, принимающие бобровую струю практически не болеют ни гриппом, ни ОРЗ, ни простудой. 

Бобровая струя отличный помощник в борьбе с недугами мочеполовой системы (простатит, молочница, киста яичников, миома матки, уретрит, импотенция, бесплодие, раннее семяизвержение)

Способствует повышению физической и умственной активности, трудоспособности и психоэмоциональной выносливости

Помогает при утомлении и депрессивном состоянии, вызванных дефицитом микроэлементов

Настоящая струя бобра

специально для настойки

Добыта осенью

Вяленая более 90 дней

Отправка без предоплаты!

Вяленая струя бобра

Нажмите, чтобы открыть чат: 

Узнайте напрямую от заготовителя о полезных свойствах и способах применения бобровой струи 

Ваш номер телефона: *

Доставка по России за 2-7 дней.

Оплата на Почте

БЕЗ дополнительных комиссий !

Бобровая струя сухая и вяленая

Посмотрите видео

Пролистайте вправо или влево 

Вяленая бобровая струя природный-лекарь.рф
Вяленая струя бобра
Вяленая струя бобра
Вяленая струя бобра - природный-лекарь.рф

Вяленая струя бобра для приготовления настойки.

Добыта в осенне-зимний период. Без жира и прирезей мяса. Не из морозилки! Не течет!

Струя вялится в темном прохладном месте, на сквозняке более 90 дней.

Средний размер струи 140-180 грамм в вяленом состоянии! 

На 1 литр настойки нужно 190-230 грамм вяленой струи бобра.

ВНИМАНИЕ! Вы получите именно ту струю, которую заказали, делаем фото на весах перед отправкой!

Цена: от 25 до 35 руб/гр (зависит от размера)

Заказать вяленую бобровую струю:

Оставьте свой номер телефона для того, чтобы мы смогли перезвонить и предложить варианты струи из наличия.

Введите телефон

Статья: Чем отличается вяленая бобровая струя от сухой?

Пролистайте вправо или влево 

Подготовленная струя бобра в упаковке - природный-лекарь.рф
Подготовленная струя бобра - природный-лекарь.рф
Подготовленная (сухая) струя бобра - природный-лекарь.рф

Подготовленная (сухая) струя бобра для приготовления настойки.

Бобровая струя режется на кусочки, удаляется протока, в течение 2-3 недель струя сохнет естественным образом, далее упаковывается в вакуумную упаковку.

Настой получается более полноценный, более комплексный, по сравнению с настоем, изготовленным из одной пары бобровой струи, так как в упаковке содержатся кусочки от разных особей!!! (разные ареалы обитания и разная кормовая база)  

Цена: на 1 литр - 5750 руб ; на 0,6 литра - 3650 руб

Заказать подготовленную бобровую струю:

Оставьте свой номер телефона для того, чтобы мы смогли перезвонить и подтвердить Ваш заказ.

Введите телефон


Подготовленная струя бобра в упаковке - природный-лекарь.рф

Готовый экстракт бобровой струи

Изготовлен по классическому рецепту с соблюдением пропорций 1/6.

Срок выдержки не менее 35 дней.

Цена: 

0,3 л. - 2450 руб

0,5 л. - 3250 руб

1 л. - 5950 руб

Заказать готовый экстракт:

Оставьте свой номер телефона для того, чтобы мы смогли перезвонить и подтвердить Ваш заказ.

Введите телефон

Нажмите, для быстрого вызова: 

8-963-554-40-04

8-963-554-40-04

Есть вопросы? Не знаете что выбрать?

Оставьте заявку и мы расскажем о полезных свойствах и способах применения бобровой струи

Ваш телефон: *
Политика конфиденциальности

мы свяжемся с Вами в ближайшее время

ОТЗЫВЫ КЛИЕНТОВ

Пролистайте вправо или влево 

Ответьте на 4 вопроса и получите рекомендации по приему струи специально для Вашего случая + Подарок!

Шаг 1 из 4

Для чего вы хотите принимать струю бобра?

Выберите из списка: *
 
Шаг 2 из 4

Укажите ваш вес в кг:

Масса тела:
Шаг 3 из 4

У вас есть проблемы с алкогольной зависимостью?

Отлично. Последний шаг!

Оставьте номер телефона, чтобы мы смогли рассказать Вам как и в каком количестве необходимо принимать струю бобра и подарить Вам карту со скидкой на последующие покупки.

Номер телефона *

Перед употреблением посоветуйтесь с своим лечащим врачом

Официальное подтверждение качества струи бобра 

Сертификат качества выдается после проведения специальных тестов на наличие вредных веществ в лаборатории 

Мы самостоятельно добываем бобров по специальным разрешениям в строго отведенных для промысла местах

Ветеринарное свидетельство подтверждает отсутствие болезней и экологически чистый район добычи

Заявка на консультацию

Оставьте свой номер телефона для того, чтобы мы смогли перезвонить и проконсультировать Вас.

Введите имя
Введите телефон

Быстрая доставка

Доставка осуществляется Почтой России в любую точкку России.
Срок доставки от 2 до 14 рабочих дней, в зависимости от удаленности (пример: до Москвы - 2-4 дня, до Саранпауля - 14 дней).

Возможна доставка курьером. (доступно для областных центров)

После отправки приходит смс с трек-номером отправления.

Все заказы надежно упакованы для дополнительной защиты во время транспортировки.

Стоимость доставки с оплатой при получении на почте - 500 руб.
Стоимость доставки с оплатой курьеру - 700 руб.

С чем можно столкнуться при покупке готовой настойки

Неправильные пропорции

Существуют "производители", которые используют 20-30 грамм струи на 0.5 л настойки. Эффект от приема такого экстракта будет минимальным.

Настаивают несколько раз

Другие продавцы используют одну и ту же струю для приготовления настойки несколько раз (3-5 раз). Самое интересное - цвет и запах у таких многоразовых настоек почти одинаковый. Но полезного эффекта не будет.

Настойка на мелкой струе

За основу могут использовать мелкую струю (25-50 гр) молодых животных. В такой струе очень мало полезных веществ.

Дешевая водка или левый спирт

Вы никак не сможете узнать какое спиртное было взято за основу. К сожалению часто для экономии затрат используют самую дешевую водку или левый спирт.

Наличие красителей

Негативный фактор - наличие красителей, которые используют некоторые производители и даже указывают в составе.

Экономия на клиенте

Реальная доля бобровой струи в продукции менее 10%. Это связано с большими объёмами изготовления в целях экономии дорого компонента. Свойства таких продуктов слабо эффективны и результат будет достигаться очень долго.

Сделайте настойку самостоятельно! 

Получите качественный и полезный продукт!

Помните: используя качественное сырье и соблюдая пропорции, Вы получите действительно эффективное средство от многих недугов!

Заявка на консультацию

Оставьте свой номер телефона для того, чтобы мы смогли перезвонить и проконсультировать Вас.

Введите имя
Введите телефон

Нажмите, для быстрого вызова: 

8-963-554-40-04

Ответы на часто задаваемые вопросы

При каких заболеваниях применяется струя бобра?

Для мужчин и женщин

В первую очередь бобровая струя считается отличным решением мужских урологических и женских гинекологических проблем. Недаром бобровую струю ещё называют "мужской силой".
 
Эффективна бобровая струя при аденоме предстательной железы, импотенция, уретрите, простатите, преждевременной эякуляции, слабости и рези при мочеиспускании. Простата – второе сердце у мужчин, после сорока ей следует уделять особое внимание, бобровая струя в этом – замечательный помощник.

Эффект в гинекологии

В гинекологии эффект таков: проходят молочница, кандидоз, кольпиты, циститы, боли в груди и внизу живота, рассасываются кисты, исчезают воспаление желез, бартолиниты.

Борьба с вирусами

Струя бобра уничтожает вирусы, стафилококки, грибки, палочку Коха. Струёй бобра нормализуются гормональный фон и давление, останавливаются воспалительные, опухолевые, инфекционные процессы, снимаются судороги.

Восстановление после травм и ран

Приём средств со струёй бобров ускоряет восстановление после травм, хирургических операций, получения ран: струя усиливает обмен веществ, стимулируя реабилитацию организма.

Бобровая струя – отличный помощник традиционной медицине

Особенно, если назначены лазеротерапия, химиотерапия, другие неприродные средства. Часто пациенты, принимая струю для лечения одной проблемы, обнаруживают, что одновременно получили другие улучшения: например, лечили суставы, а улучшилось ещё и зрение, общее самочувствие, омолодилась кожа. Просто кастореум действует комплексно, в целом укрепляя организм.


Оформить заказ на струю

Оставьте свой номер телефона для того, чтобы мы смогли перезвонить и подтвердить Ваш заказ.

Введите имя:
Введите телефон:

Смотрите видео про бобровую струю на 1м канале

Свойства и применение бобровой железы (мускуса)

Струю бобра дарят Якубовичу на Поле Чудес

Вас может заинтересовать 

Медвежья желчь

Сухая желчь медведя в мешочках. Для настойки.

Время добычи: август 18г. - ноябрь 18г.

В наличии вес от 40 гр. до 68 гр.

Необходимый вес уточняется по телефону.

8-963-554-40-04

Медвежий жир

В банках: 0,5 литра и 1 литр

Необходимый объем уточняется по телефону.

8-963-554-40-04

Струя бобра от охотников Кировской области


Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 41

Струя бобра не является лекарственным средством

Политика конфиденциальности

Политика конфиденциальности для facebook.com

Общие условия

  1. Настоящая Политика определяет порядок обработки и защиты сайтом информации о физических лицах (далее – Пользователи), которая может быть получена сайтом при заполнении Пользователем регистрационной формы на интернет- сайте www.facebook.com и странице сети instagram, а так же порядок и согласие Пользователя на получение рекламной информации при заполнении Пользователем регистрационной формы на интернет- сайте www.facebook.com и странице сети instagram.
  2. Целью настоящей Политики является обеспечение надлежащей защиты информации о Пользователях, в том числе их персональных данных, от несанкционированного доступа и разглашения, соблюдение норм законодательства о рекламе в т.ч. при получении Пользователем рекламной информации.
  3. Отношения, связанные со сбором, хранением, распространением и защитой информации предоставляемой Пользователем, регулируются настоящей Политикой, иными локальными документами администрации сайта и действующим законодательством Российской Федерации.
  4. Персональные данные, разрешённые к обработке в рамках настоящей Политики конфиденциальности, предоставляются Пользователем путём заполнения регистрационной формы на интернет - сайте www.facebook.com, странице сети instagram и включают в себя следующую информацию: - фамилию, имя, отчество Пользователя; - контактный телефон Пользователя; - адрес электронной почты (e-mail); Заполняя регистрационную форму, Пользователь выражает свое полное согласие с условиями настоящей Политики. Нажимая «Отправить», Пользователь соглашается на обработку и передачу Обществу своих персональных данных, оставленных при заполнении регистрационной формы на интернет - сайте www.facebook.com, странице сети instagram в целях получения рекламной информации. Так же Пользователь соглашается на получение от Общества рекламной информации по любым каналам связи, предоставленным Пользователем при заполнении регистрационной формы на интернет- сайте www.facebook.com и странице сети instagram

Цели сбора, обработки и хранения информации предоставляемой Пользователями

  1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в соответствии с законодательством Российской Федерации. Сайт обрабатывает персональные данные Пользователя в целях:
    • предоставления Пользователю информации об оказываемых Обществом услугах, специальных предложений и иных сведений от имени Общества;
    • проведения маркетинговых и иных исследований.

Условия обработки персональной информации предоставленной Пользователем

  1. Обработка персональных данных Пользователя осуществляется в течение срока, необходимого для целей, указанных в настоящей Политике, любым законным способом, в том числе в информационных системах с использованием средств автоматизации или без использования таких средств.
  2. Сайт принимает необходимые организационные и технические меры для защиты персональной информации Пользователя от неправомерного или случайного доступа, уничтожения, изменения, блокирования, копирования, распространения, а также от иных неправомерных действий третьих лиц.
  3. Персональные данные Пользователя могут быть переданы уполномоченным органам государственной власти Российской Федерации только по основаниям и в порядке, установленным законодательством Российской Федерации.
  4. Пользователь при заполнении регистрационной формы подтверждает, что:
    • указывает достоверную информацию о себе, вся иная информация предоставляется Пользователем по его собственному усмотрению.
    • ознакомлен с настоящей Политикой, выражает свое согласие с ней и дает согласие на сбор, хранение, обработку персональных данных, предоставляемых Пользователем.
  5. Сайт не проверяет достоверность получаемой (собираемой) информации о Пользователях, за исключением случаев, когда такая проверка необходима в целях исполнения обязательств перед Пользователем.

Изменение Политики конфиденциальности. Применимое законодательство

  1. Сайт имеет право вносить изменения в настоящую Политику конфиденциальности. Новая редакция Политики вступает в силу с момента ее размещения, если иное не предусмотрено новой редакцией Политики.
  2. К настоящей Политике и отношениям между Пользователем и сайтом, возникающим в связи с применением Политики конфиденциальности, подлежит применению право Российской Федерации.
  3. До обращения в суд с иском по спорам, возникающим из отношений между Пользователем и сайтом, обязательным является соблюдение претензионного порядка регулирования спора.

8-963-554-40-04

Заявка на обратный звонок:

Введите телефон: *

Анонимность гарантирована!

Перепечатка, а также использование материалов с данного сайта, разрешена только с письменного разрешения владельца сайта и при условии размещения активной, индексируемой ссылки на данный сайт. Вся информация на сайте носит справочный характер и не является публичной офертой определяемой положениями ст. 437 ГК РФ.

Политика конфиденциальности

Редактируемый текст

Данный сайт использует Cookie

Редактируемый текст