Вяленая струя бобра для приготовления настойки.

Добыта в осенне-зимний период. Без жира и прирезей мяса. Не из морозилки! Не течет!

Струя вялится в темном прохладном месте, на сквозняке более 90 дней.

Средний размер струи 140-180 грамм в вяленом состоянии!

На 1 литр настойки нужно 190-230 грамм вяленой струи бобра.

ВНИМАНИЕ! Вы получите именно ту струю, которую заказали, делаем фото на весах перед отправкой!

Цена: от 25 до 35 руб/гр (зависит от размера)