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Струя бобра – это адаптоген, способствует значительному укреплению иммунитета
Люди, принимающие бобровую струю практически не болеют ни гриппом, ни ОРЗ, ни простудой.
Бобровая струя отличный помощник в борьбе с недугами мочеполовой системы (простатит, молочница, киста яичников, миома матки, уретрит, импотенция, бесплодие, раннее семяизвержение)
Способствует повышению физической и умственной активности, трудоспособности и психоэмоциональной выносливости
Помогает при утомлении и депрессивном состоянии, вызванных дефицитом микроэлементов
Настоящая струя бобра
специально для настойки
Добыта осенью
Вяленая более 90 дней
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Вяленая струя бобра для приготовления настойки.
Добыта в осенне-зимний период. Без жира и прирезей мяса. Не из морозилки! Не течет!
Струя вялится в темном прохладном месте, на сквозняке более 90 дней.
Средний размер струи 140-180 грамм в вяленом состоянии!
На 1 литр настойки нужно 190-230 грамм вяленой струи бобра.
ВНИМАНИЕ! Вы получите именно ту струю, которую заказали, делаем фото на весах перед отправкой!
Цена: от 25 до 35 руб/гр (зависит от размера)
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Подготовленная (сухая) струя бобра для приготовления настойки.
Бобровая струя режется на кусочки, удаляется протока, в течение 2-3 недель струя сохнет естественным образом, далее упаковывается в вакуумную упаковку.
Настой получается более полноценный, более комплексный, по сравнению с настоем, изготовленным из одной пары бобровой струи, так как в упаковке содержатся кусочки от разных особей!!! (разные ареалы обитания и разная кормовая база)
Цена: на 1 литр - 5750 руб ; на 0,6 литра - 3650 руб
Готовый экстракт бобровой струи
Изготовлен по классическому рецепту с соблюдением пропорций 1/6.
Срок выдержки не менее 35 дней.
Цена:
0,3 л. - 2450 руб
0,5 л. - 3250 руб
1 л. - 5950 руб
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Доставка осуществляется Почтой России в любую точкку России.
Срок доставки от 2 до 14 рабочих дней, в зависимости от удаленности (пример: до Москвы - 2-4 дня, до Саранпауля - 14 дней).
Возможна доставка курьером. (доступно для областных центров)
После отправки приходит смс с трек-номером отправления.
Все заказы надежно упакованы для дополнительной защиты во время транспортировки.
Стоимость доставки с оплатой при получении на почте - 500 руб.
Стоимость доставки с оплатой курьеру - 700 руб.
Существуют "производители", которые используют 20-30 грамм струи на 0.5 л настойки. Эффект от приема такого экстракта будет минимальным.
Другие продавцы используют одну и ту же струю для приготовления настойки несколько раз (3-5 раз). Самое интересное - цвет и запах у таких многоразовых настоек почти одинаковый. Но полезного эффекта не будет.
За основу могут использовать мелкую струю (25-50 гр) молодых животных. В такой струе очень мало полезных веществ.
Вы никак не сможете узнать какое спиртное было взято за основу. К сожалению часто для экономии затрат используют самую дешевую водку или левый спирт.
Негативный фактор - наличие красителей, которые используют некоторые производители и даже указывают в составе.
Реальная доля бобровой струи в продукции менее 10%. Это связано с большими объёмами изготовления в целях экономии дорого компонента. Свойства таких продуктов слабо эффективны и результат будет достигаться очень долго.
Сделайте настойку самостоятельно!
Получите качественный и полезный продукт!
Помните: используя качественное сырье и соблюдая пропорции, Вы получите действительно эффективное средство от многих недугов!
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Сухая желчь медведя в мешочках. Для настойки.
Время добычи: август 18г. - ноябрь 18г.
В наличии вес от 40 гр. до 68 гр.
Необходимый вес уточняется по телефону.
Адрес: г. Киров, ул. Карла Маркса, д. 41
Струя бобра не является лекарственным средством
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